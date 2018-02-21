Критики склали рейтинг суперлиходіїв в історії кіно

Пальму першості критики віддали нині покійному Хіту Леджеру, який виконав роль Джокера у фільмі «Темний лицар».

Портал Vulture склав рейтинг 25 найбільш популярних, незвичайних і професійно зіграних антагоністів у супергеройський фільмах. Список очолив Джокер з фільму про Бетмена «Темний лицар» 2008 року.

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Роль суперлиходія у стрічці виконав Хіт Леджер. «Темний лицар» став однією з останніх картин у фільмографії актора, який помер у січні 2008-го. За роль Джокера Леджер був посмертно нагороджений премією «Оскар».

Друга сходинка дісталася темношкірому лиходієві Еріку Кіллмонгеру зі стрічки, яка вийшла в 2018 році, «Чорна Пантера». Антагоніста зіграв Майкл Джордан. На третьому місці — Жінка-кішка у виконанні Мішель Пфайффер, що з'явилася в стрічці Тіма Бертона «Бетмен повертається» 1992 року.

У першу десятку також увійшли Генерал Зод (Теренс Стемп) з «Супермена», Локі (Том Хіддлстон) з серії фільмів про Месників, Джокер у виконанні Джека Ніколсона в «Бетмена» 1989 року, Містер Скло (Семюел Л. Джексон) у стрічці Найта Шьямалана «Невразливий», Магнето (Іен МакКеллен) у франшизі «Люди-Ікс», Лекс Лютор з «Повернення Супермена», якого зіграв Кевін Спейсі, і ще один Джокер — з мультфільму «Бетмен: Маска Фантазма». В анімаційній стрічці лиходія озвучив Марк Хемілл.