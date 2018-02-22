У Чорногорії невідомий закидав гранатами посольство США

У той же час посольство США на своєму сайті закликає американців уникати району дипмісії через спецоперації. Деталей інциденту в повідомленні не наводиться.

Невідомий чоловік кинув кілька гранат в будівлю посольства США в Чорногорії.

Читайте такожПосольство Польши в Тель-Авиве разрисовали свастиками и ругательствами (фото)

Про це повідомляє газета Daily Express з посиланням на джерела. За словами очевидця, після цього чоловік скоїв самогубство.

Місцевий ресурс portalanalitika.me з посиланням на очевидців пише, що невідомий кинув невстановлений вибуховий пристрій в будівлю посольства, після чого на місце прибули співробітники поліції.

У той же час посольство США на своєму сайті закликає американців уникати району дипмісії з-за спецоперації. Деталей інциденту в повідомленні не наводиться.