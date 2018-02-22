У Чорногорії невідомий закидав гранатами посольство США
09:38, 22 лютого 2018Світ
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У той же час посольство США на своєму сайті закликає американців уникати району дипмісії через спецоперації. Деталей інциденту в повідомленні не наводиться.
За словами очевидця, після цього чоловік скоїв самогубство / rtcg.me/Ilustracija
Невідомий чоловік кинув кілька гранат в будівлю посольства США в Чорногорії.
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Про це повідомляє газета Daily Express з посиланням на джерела. За словами очевидця, після цього чоловік скоїв самогубство.
Місцевий ресурс portalanalitika.me з посиланням на очевидців пише, що невідомий кинув невстановлений вибуховий пристрій в будівлю посольства, після чого на місце прибули співробітники поліції.
У той же час посольство США на своєму сайті закликає американців уникати району дипмісії з-за спецоперації. Деталей інциденту в повідомленні не наводиться.
В Чорногорії невідомий напав на американське посольство
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