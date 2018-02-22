Третій «Світ Юрського періоду» анонсували ще до прем'єри другого

Режисерами знову виступлять Стівен Спілберг і Колін Треворров.

Кінокомпанія Universal Pictures оголосила подробиці третьої частини фільму "Світ Юрського періоду".

Як повідомляє The Hollywood Reporter, новий фільм про динозаврів вийде на екрани 11 червня 2021 року. Режисерами знову виступлять Стівен Спілберг і Колін Треворров. Серед продюсерів значаться Френк Маршал і Пет Кроулі. Сценарій напише Емілі Кармайкл, яка працювала над фільмом "Тихоокеанський рубіж 2".

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Також повідомляється, що Кріс Пратт повернеться до ролі Оуена Грейді, а Брайс Даллас Ховард знову зіграє Клер Дірінг.

Зазначимо, що друга частина "Світу Юрського періоду" вийде в прокат 7 червня 2018 року.

Нагадаємо, перша серія вийшла в прокат в 2015 році і посіла четверту сходинку в рейтингу найбільш касових фільмів зі зборами в 1,6 мільярда доларів.