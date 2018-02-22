Третій «Світ Юрського періоду» анонсували ще до прем'єри другого

16:03, 22 лютого 2018
Світ
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Перша серія вийшла в прокат в 2015 році / фото boxofficemojo.com

Як повідомляє The Hollywood Reporter, новий фільм про динозаврів вийде на екрани 11 червня 2021 року. Режисерами знову виступлять Стівен Спілберг і Колін Треворров. Серед продюсерів значаться Френк Маршал і Пет Кроулі. Сценарій напише Емілі Кармайкл, яка працювала над фільмом "Тихоокеанський рубіж 2".

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Також повідомляється, що Кріс Пратт повернеться до ролі Оуена Грейді, а Брайс Даллас Ховард знову зіграє Клер Дірінг.

Зазначимо, що друга частина "Світу Юрського періоду" вийде в прокат 7 червня 2018 року.

Нагадаємо, перша серія вийшла в прокат в 2015 році і посіла четверту сходинку в рейтингу найбільш касових фільмів зі зборами в 1,6 мільярда доларів.

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Теги: #Світ Юрського періоду3