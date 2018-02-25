Макрон і Меркель обговорять з Путіним дотримання перемир'я в Сирії

Бесіда лідерів держав відбудеться сьогодні, після ухвалення напередодні радою безпеки ООН резолюції про необхідність гуманітарної паузи в Сирії.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон в неділю, 25 січня, має намір провести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Темою для обговорення має стати практична реалізація резолюції Ради безпеки ООН про тимчасове припинення вогню в Сирії, зазначає DW.

Макрон і Меркель планує обговорити з Путіним політичні плани щодо встановлення тривалого перемир'я в Сирії. Зазначається факт того, що режим припинення вогню став "першим необхідним кроком" до цього.

Інформацію про підготовлювані переговорах журналістам підтвердили в адміністрації президента Франції.

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Нагадаємо, напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою запровадити 30-денне перемир'я в Сирії. У документі йдеться про те, що перемир'я має бути запроваджено негайно, але, в той же час, резолюція не передбачає будь-яких заходів для підтримання режиму "тиші". У четвер, 22 лютого, ухвалення відповідної резолюції заблокувала Росія.

Гуманітарна пауза дозволить доставити гуманітарну допомогу і евакуювати мирне населення, зокрема, зі Східної Гути.

Як повідомляли правозахисні організації, у вівторок, 20 лютого, за 48 годин бомбардувань Східної Гути загинули не менше 250 осіб, у тому числі 58 дітей і 42 жінки. Це найбільші добові людські втрати в районі Гути з часів хімічної атаки в 2013 році. Всього за тиждень бомбардувань міста урядовими військами сирійського диктатора Башара Асада загинуло 505 мирних жителів, з них 123 - діти. Бої в районі Східної Гути ведуться з 2011 року.