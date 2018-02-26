У Сирії застосували хімічну зброю, загинула дитина

Допомога знадобилась принаймні 18 потерпілим, у яких виявили симптоми отруєння хлором.

У контрольованому сирійською опозицією анклаві Східна Гута кілька людей постраждали від отруєння хлором після великого вибуху, одна дитина загинула.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на керівництво системи охорони здоров'я сирійських повстанців. Допомога була потрібна принаймні 18 потерпілим, у яких виявили симптоми отруєння хімічною речовиною.

Нагадаємо, В Сирії за тиждень бомбардувань анклаву Східна Гута, розташованого близько Дамаску, загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких близько 100 - діти.

Міжнародна гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" повідомляє, серед іншого, і про руйнацію кількох лікарень.