Американських військових, які повернулися з Африки, відправлять на карантин через Еболу

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на представника американського зовнішньополітичного відомства Джона Кірбі.

Відповідну постанову було підписано у вівторок. Хейгел також розпорядився, щоб Об'єднаний комітет начальників штабів протягом 15 днів розробив детальний план реалізації моніторингу здоров'я військовослужбовців.

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За даними ВООЗ на 25 жовтня, число загиблих від геморагічної лихоманки Ебола в світі досягло 4922, заразилась 10141 людина. Найбільше жертв лихоманки було зафіксовано в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне. На ці країни припадає 4912 смертей і 10114 випадків зараження вірусом. Раніше ВООЗ заявила про припинення епідемії лихоманки Ебола в Нігерії і Сенегалі.