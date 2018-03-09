Собчак звинуватила посольство України в РФ у брехні

Собчак назвала "брехнею" заяву українського посольства в Москві про те, що вони не отримували копію заяви з проханням поїхати в Крим.

Інформація посольства України в Росії про те, що там не отримували заяву Собчак із проханням відвідати Крим з материкової України є "неправдою".

Про це кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила в інтерв'ю виданню Сибирь.Реалии.

"Я єдиний російський політик, який офіційно запросив дозвіл у влади України на в'їзд до Криму з української території. Представники посольства України в Росії кажуть, що не отримували копію цієї заяви, що є неправдою", - розповіла Собчак.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Посольстві України в РФ спростували заяву Собчак про звернення у дипмісію за дозволом відвідати тимчасово окупований Крим.

Раніше Собчак в ефірі радіостанції «Ехо Москви» заявила, що направила до Посольства України в РФ листа з проханням поїхати до анексованого Криму.

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На запитання ведучого, чи збирається вона їхати до Криму напередодні президентських виборів, Собчак відповіла, що поїде, але хоче в'їхати з території материкової України.

"Я вже направила листа у Посольство України, чекаю відповідь. Якщо й поїду в Крим, то тільки з території України. Вважаю, що так правильно буде", - сказала вона.

На уточнювальне запитання, навіщо їй дозвіл України, адже там "російські виборці", Собчак відповіла, що в Криму планує поспілкуватися з "різними людьми", в тому числі і з кримськими татарами, які не задоволені ситуацією, що склалася на півострові.

Після цього ведучий заявив, що крім кримських татар у Криму багато інших людей, які "хотіли приєднатися до Росії".

"Що ти їм скажеш, йдіть назад в Україну?" - запитав ведучий.

"Ні, я їм цього ніколи не говорила і не скажу. Хоча від мене багато хто чекає, що ми повернемо Крим Україні. Але я такого ніколи не скажу, тому що я розумію, що є люди, і це теж правда, які хочуть бути в Криму, який є частиною Росії", - відповіла Собчак.