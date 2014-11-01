Португалія знову перехоплювала в своєму небі російські бомбардувальники
Португалія вдруге за тиждень підняла винищувачі F-16, щоб перехопити російські бомбардувальники, помічені в міжнародному просторі поблизу узбережжя країни, поряд з південними кордонами НАТО.
За словами міністра оборони Португалії Хосе Педро Агуіар-Бранко, португальські винищувачі успішно перехопили, ідентифікували та випровадили два російських літаки з міжнародного повітряного простору під португальської юрисдикцією, передає канал 24 з посиланням на Reuters.
"Система знову спрацювала. Повітряні сили готові виконувати ці місії кожного разу, коли Повітряне командування НАТО запросить цього", — зазначив глава оборонного відомства Португалії.
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За даними агентства, мова йде про два бомбардувальники Ту-95, які пролетіли поруч з траєкторією заходу на посадку комерційних літаків у міжнародному аеропорті Лісабона.
Раніше, 29 жовтня, літаки НАТО, включаючи португальські, відстежили російські літаки над Атлантикою, а також Чорним і Балтійським морями. Повітряний простір НАТО при цьому російські літаки не порушували, однак в альянсі відзначили, що частота таких інцидентів, а також просування літаків далі на південь, є незвичайними.