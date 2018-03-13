США обіцяють "діяти самостійно" в Сирії, якщо РФ не забезпечить 30-денне перемир'я

У 2017 році, після застосування отруйного газу, американські військові нанесли авіаудари по базі сирійських ВПС.

Якщо Росія не буде дотримуватися вимоги про 30-денне перемир'я в Сирії, США будуть діяти там самостійно.

Про це в понеділок, 12 березня, заявила представниця США при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки, передає DW.com.

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"Це не той шлях, якому ми віддаємо перевагу, але це той шлях, яким, як ми вже одного разу показали, що ми можемо пройти, і ми готові знову по ньому пройти", - заявила Хейлі, не вказавши подробиці. У 2017 році, після застосування отруйного газу, американські військові нанесли авіаудари по базі сирійських ВПС.

Вашингтон зажадав від Ради Безпеки ООН взяти участь у забезпеченні негайного перемир'я терміном на 30 днів у сирійській столиці Дамаску і обложеному регіоні Східної Гути. Наприкінці лютого Рада безпеки в спеціальній резолюції вказала на необхідність припинення вогню на всій території Сирії. Однак юридично зобов'язуючих рішень ухвалено не було, а до того ж в якості винятку резолюція допускала бойові дії проти терористичних організацій. Ніккі Хейлі оголосила про підготовку нової резолюції, в якій більше не буде подібних "лазівок".

У лютому представники Росії проголосували за резолюцію, незабаром після цього в односторонньому порядку оголосивши у Східній Гуті щоденну "гуманітарну паузу" на кілька годин. Москва через свого представника при ООН Василя Небензю обґрунтувала цей крок лише тим, що негайне перемир'я - це "утопія".