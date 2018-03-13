Спікер Держдуми РФ про отруєння Скрипаля: Тереза Мей намагається відвести підозру від себе

Володін звинуватив владу і спецслужби Британії у причетності до отруєння колишнього офіцера російських спецслужб Скрипаля.

Голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін вважає, що за отруєнням колишнього офіцера спецслужб РФ Сергія Скрипаля стоїть влада і спецслужби Великобританії. Про це він заявив журналістам.

«Парламенту Великобританії слід було б [у справі Скрипаля] розібратися і запитати з Терези Мей за цю ситуацію з усією суворістю. Явно, що до цього причетні органи влади, спецслужби Великобританії», - цитує його РБК. «Росія не тільки не має до цього стосунку, але навіть просто за визначенням ніяк не зацікавлена в тому, щоб таке відбувалося», - зазначив Володін.

Читайте такожОтруєння Скрипаля: посла Великобританії викликали в російський МЗССпікер Думи підкреслив, що «Тереза Мей дуже невміло робить спроби відвести підозри від британської сторони». «І хотілося б, щоб наші колеги з парламенту Британії не йшли цим шляхом, тому що вся відповідальність за ситуацію, яка склалася з громадянами Росії, покинули нашу країну, лежить на Британії», - упевнений Володін.

Політик нагадав, що раніше також у Великобританії загинули екс-розвідник Олександр Литвиненко і підприємець Борис Березовський, «тому що як тільки з боку виникли спроби повернутися на Батьківщину, з ними стали відбуватися нещасні випадки». «Не перший раз всі ці теми виникають у Великобританії, і Тереза Мей просто намагається взяти і від себе відвести відповідальність і підозри», - резюмував В'ячеслав Володін.

Також голова нижньої палати не виключив, що Державна дума підготує спеціальну заяву через висунуті британською стороною звинувачення після отримання «додаткової інформації». «Звичайно, це питання будемо всебічно вивчати і не виключаю, що свою точку зору озвучимо», - сказав Володін.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-глава ФСБ побачив в отруєнні Скрипаля український слід.