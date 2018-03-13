Великобританія обіцяє більше не вести справ з Росією "як зазвичай"

Лондон переконаний, що "з високою вірогідністю" відповідальність за отруєння колишнього російського шпигуна несе Москва.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла дати жорстку відповідь, після того, як стало відомо, що колишній російський шпигун Сергій Скрипаль був отруєний «нервовопаралітичною отруйною речовиною військового призначення», розробленою в Росії, а її уряд прийшов до висновку, що відповідальність за отруєння «з високою вірогідністю» несе Москва.

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«Ми більше не можемо вести справи з Росією як зазвичай», – заявила прем'єр-міністр, передає Голос Америки. Мей підкреслила, що висновки розслідування повинні ґрунтуватися не на спекуляціях, а на свідченнях, проте вже сьогодні зрозуміло, що Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні отруйною речовиною військового призначення, що належать до того типу, що розробляються в Росії.

«Є два можливих пояснення... Або це була пряма дія російського уряду проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над своєю нервовопаралітичною речовиною, здатною завдати катастрофічної шкоди, і допустив, щоб вона потрапила в чужі руки», – сказала Мей.

Завтра Британія розгляне відповідь, яка буде дана на ці твердження, заявила Мей. "Якщо вартої довіри відповіді не буде, то ми зробимо висновок, що це діяння слід розглядати як незаконне застосування Росією сили проти Сполученого Королівства", – пояснила прем'єр-міністр, додавши, що "Великобританія не потерпить таких нахабних спроб вбивати ні в чому не винних мирних громадян на її землі".

В ході виступу Мей нагадала про загибель Олександра Литвиненка, а також про такі дії Москви, як незаконна анексія Криму і втручання у вибори в інших країнах.

Британський прем'єр-міністр повідомила, що мова йде про отруюючу речовину під назвою «Новачок». Відомо, що вона володіє більшою силою, ніж агент VX, і була розроблена в СРСР у 1970-1980-х роках.

Очікувалося, що Мей представить серію первинних відповідних заходів проти Росії, але вона парламенту заявила, що її уряд почекає роз'яснень від Москви.

Посол Росії у Великобританії Олександр Яковенко був викликаний в Форін-офіс, де міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив йому, що Кремль має дати відповідь, в якій роз'яснить, яким чином нервовопаралітичний агент, який був розроблений в Росії, і яким володіє тільки вона, був застосований на британській території.

У свою чергу, російське посольство заявило, що Великобританія веде «дуже небезпечну гру» і попередилопро серйозні наслідки для двосторонніх відносин.

Незадовго до виступу Мей президент Росії Володимир Путін відкинув припущення про причетність Кремля до отруєння Скрипаля – колишнього полковника російської військової розвідки, який був завербований британською спецслужбою MI6 як подвійний агент і звільнений Росією в рамках обміну шпигунами в 2010 році.