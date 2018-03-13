Білий дім слідом за Тіллерсоном звільнив його заступника – ЗМІ

Стівен Голдстін відомий своєю лояльністю до Тіллерсона.

Білий дім слідом за звільненням Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США звільнив його заступника з публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Стівена Голдстіна.

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"Білий дім звільнив заступника секретаря Державного департаменту Стіва Голдстіна всього через декілька годин після того як його керівник, тепер колишній державний секретар Рекс Тіллерсон, був звільнений вранці", - йдеться у повідомленні телеканалу CBS News.

Зазначається, що з Білого дому зателефонували Голдстіну, аби повідомити йому, що "більше не потребують" його послуг.

Голдстін в основному виконував роль речника Тіллерсона. Сенат одноголосно затвердив його кандидатуру на посаду заступника держсекретаря минулого року. Він обіймав свою посаду менш ніж три місяці і відомий своєю лояльністю до Тіллерсона. Він заохочував Тіллерсона більше спілкуватися з пресою.

Зауважується, що Голдстін відвідував багато зустрічей в Білому домі та послідовно заявляв, що Тіллерсон збирався повернути прерогативу прийняття рішень у зовнішній політиці США до Держдепартаменту.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп вирішив призначити директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео новим державним секретарем США замість Рекса Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема щодо ядерної угоди по Ірану.

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки у закордонних справах у квітні розглядатиме кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США.