У Техасі імовірний розсильник бомб підірвав себе на очах у поліцейських

15:46, 21 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, 24-річний підозрюваний був виявлений після того, як його впізнали на записах з камер зовнішнього спостереження. Поліція також знайшла докази, перевіривши його запити у пошуковику.

За три тижні в Техасі сталося шість вибухів бомб, які розсилалися в посилках поштою. В результаті вибухів дві людини загинули і шість отримали поранення.

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Теги: #Техас