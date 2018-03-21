У Техасі імовірний розсильник бомб підірвав себе на очах у поліцейських
15:46, 21 березня 2018Світ
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В результаті вибухів бомб з посилок за три тижні дві людини загинули і шість отримали поранення.
Ілюстрація / REUTERS
Підозрюваний у відправці бомб в посилках в Техасі привів у дію вибуховий пристрій після того, як його наздогнали поліцейські біля готелю в Остіні.
Як передає Російська служба Бі-бі-сі, 24-річний підозрюваний був виявлений після того, як його впізнали на записах з камер зовнішнього спостереження. Поліція також знайшла докази, перевіривши його запити у пошуковику.
За три тижні в Техасі сталося шість вибухів бомб, які розсилалися в посилках поштою. В результаті вибухів дві людини загинули і шість отримали поранення.
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