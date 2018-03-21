У Техасі імовірний розсильник бомб підірвав себе на очах у поліцейських

В результаті вибухів бомб з посилок за три тижні дві людини загинули і шість отримали поранення.

Підозрюваний у відправці бомб в посилках в Техасі привів у дію вибуховий пристрій після того, як його наздогнали поліцейські біля готелю в Остіні.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, 24-річний підозрюваний був виявлений після того, як його впізнали на записах з камер зовнішнього спостереження. Поліція також знайшла докази, перевіривши його запити у пошуковику.

За три тижні в Техасі сталося шість вибухів бомб, які розсилалися в посилках поштою. В результаті вибухів дві людини загинули і шість отримали поранення.