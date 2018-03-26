"США отримають у відповідь такий самий "подарунок": Росія відреагувала на масову висилку дипломатів
З Росії буде вислано не менше 60 співробітників американської дипмісії у відповідь на дії США щодо висилки 60 російських дипломатів.
Про це заявив "РИА Новости" перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар.
"Зрозуміло, що рішення буде приймати політичне керівництво країни, але зрозуміло, що заходи будуть дзеркальними, торкнуться того ж числа співробітників, так як чисельність наших дипмісій однакова. Так що у відповідь такий "подарунок" США отримають", — сказав Джабар.
Він зазначив, що, безсумнівно, рішення про висилку російських дипломатів було прийнято президентом Дональдом Трампом під "найсильнішим тиском американського істеблішменту".
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Як повідомляв УНІАН, США, Канада, Україна і 14 країн Євросоюзу вишлють ряд російських дипломатів, у США також закриють російське консульство. Це стало відповіддю на отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.
У Британії прийшли до висновку, що вина, найімовірніше, лежить на Росії. Постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яка розроблена в РФ.
Великобританія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.