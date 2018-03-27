Трагедія в Кемерові: замкненим дверям у кінозалі, де живцем згоріли десятки людей, дали пояснення

В приміщенні кінотеатру виявилися замкнені групи дітей, яких привели подивитися мультфільм.

Двері кінотеатру згорілого ТЦ в Кемерові, де живцем згоріли десятки людей, могли замкнути співробітники через страх отримати штраф з боку Міністерства культури РФ і дистриб'юторів фільмів в разі, якщо глядачів у залі виявиться більше, ніж проданих квитків.

Таку думку висловив голова ради Асоціації власників кінотеатрів Олег Березін в інтерв'ю РБК.

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«Кінотеатри зараз перебувають під потужним дамокловим мечем з боку Мінкультури і дистриб'юторів, які дуже жорстко перевіряють їх. Я допускаю, що при такому тиску і штрафи, хтось, приміром адміністратор кінотеатру, вирішив, що краще замкнути двері в кінозал. Крім того, можуть штрафувати і дистриб'ютори», — сказав він, коментуючи інформацію, що глядачі виявилися замкнені в кінозалі ТЦ «Зимова вишня».

У приміщенні виявилися замкнені групи дітей, яких привели подивитися мультфільм. Вони телефонували батькам і просили врятувати їх, але пожежа, яка швидко поширилася і їдкий дим завадили це зробити. Рятувальникам не вдалося дійти до кінозалу через загрозу обвалення балок.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.