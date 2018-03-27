Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих при пожежі в торговому центрі Кемерова

При пожежі в торговому центрі в Кемерова загинули 64 людини.

Рятувальники виявили останки всіх 64 осіб, загиблих у результаті пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові.

Про це повідомив заступник глави МНС Росії Владлен Аксьонов, передає "ТАСС".

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"Всі виявлені останки 64 загиблих передані до Слідчого комітету", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.