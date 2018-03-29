У ЄС на тлі загострення відносин з РФ дороги і мости готують до перекидання військ

На тлі загострення відносин з Росією Євросоюз має намір полегшити пересування солдатів і військової техніки між окремими країнами-членами.

Дороги, мости і залізниці в ЄС до кінця 2019 року мають бути перевірені на придатність для транспортування військової техніки.

Про це йдеться в плані Єврокомісії, представленому сьогодні в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що на тлі загострення відносин з Росією Євросоюз має намір полегшити пересування солдатів і військової техніки між окремими країнами-членами. Саме з цією метою планується спростити прикордонні формальності і обладнати дороги, мости і залізниці для перевезення танків та іншої важкої техніки.

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У документі наголошується, що на даний час багато видів військового обладнання через особливо велику вагу і габарити не можуть транспортуватися в ЄС повсюдно. На основі проведеного аналізу буде вирішено, які ділянки транспортної мережі в ЄС потребують термінової реновації. Додаткові кошти на реновацію з 2020 року будуть виділятися з бюджету Євросоюзу.

Видання констатує, що з початку конфлікту навколо України країни Балтії побоюються російського вторгнення. У підготовленій нещодавно секретній доповіді НАТО йдеться, що альянс не зможе досить швидко відреагувати у разі несподіваного нападу Росії на Литву, Латвію або Естонію, і перекидання в Балтію військ і військової техніки із Центральної і Західної Європи займе дуже багато часу.