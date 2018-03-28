У Кремлі учасників масової висилки дипломатів РФ назвали "лише частиною світової спільноти"

За словами Пєскова, «досі хоч трохи адекватних чи зрозумілих доказів або пояснень позиції, що була зайнята офіційним Лондоном, ми не бачили».

У Кремлі заявляють, що країни Заходу, які вислали російських дипломатів, «це лише частина світової спільноти», і проти них буде вжито кроки у відповідь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«По-перше, 20 або 30 країн - це лише частина світової спільноти. Світова спільнота набагато більш різноманітна і включає в себе набагато більшу кількість країн», - сказав Пєсков.

Він заявив, що не вважає, що намір Росії відстоювати свою позицію, заганяє її в глухий кут.

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«Дійсно, це досить колективне рішення. Це прояв солідарності, в даному випадку - квазісолідарності з Лондоном в темі, яка, з нашої точки зору і на наше переконання, як і раніше, не має жодних підстав, не має жодних доказів», - сказав Пєсков.

За його словами, «досі хоч трохи адекватних чи зрозумілих доказів або пояснень позиції, що була зайнята офіційним Лондоном, ми не бачили».

«Жодної інформації Лондон російській стороні не надав. Повідомлення, які ми бачили в ЗМІ, де стверджується, що саме ця інформація була представлена як основні аргументи, навряд чи витримують критику», - сказав Пєсков.

На його думку, навіть серед країн, які солідаризувалися з Великою Британією, є держави, які, «як і раніше, вважають, що аргументація, представлена Лондоном, є слабкою і недостатньою для таких серйозних звинувачень на адресу Москви».

На питання про кроки у відповідь Пєсков заявив: «Очікувати варто своєчасно, все буде зроблено таким чином, щоб це відповідало інтересам Російської Федерації».

Як повідомляв УНІАН, 27 країн і НАТО ухвалили рішення видворити 151 російського дипломата у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.