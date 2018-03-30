Росія висилає дипломатів кількох країн

У РФ кажуть, що ці заходи мають дзеркальний характер.

Москва висилає дипломатів низки країн як відповідь на видворення співробітників російських диппредставництв через справу Скрипаля.

Так, Росію повинні залишити четверо польських дипломатів, троє литовських, один латвійський, двоє італійських, передає "РІА Новости".

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Також видворяють двох співробітників нідерландської дипмісії та естонський військовий аташе Тоомас Педа. Всі вони повинні залишити країну до 7 квітня.

Також МЗС зажадав від Лондона зрівняти сумарну кількість дипломатів та адміністративних працівників з кількістю росіян, які працюють у диппредставництвах в Британії. На це Лондону відводиться місяць.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії викликало послів країн, які вислали російських дипломатів через інцидент в британському Солсбері, що багато країн оголосили порушенням норм міжнародного права.

Раніше російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли на території Великобританії у Солсбері.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що російські спецслужби причетні до замаху на вбивство, на знак протесту Великобританія вислала 23 російських дипломатів.

Зараз до висилки російських дипломатів приєдналися 28 країн, серед них й Україна, яка відкликала 13 росіян з російських відомств.