У США на злітній смузі зіткнулися два літаки, є загиблі (відео)

14:20, 03 квітня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Легкомоторний літак зіткнувся з трохи більшим лайнером, який як раз приземлявся. Від удару менший літак розлетівся вщент і загорівся. Пілот і пасажир загинули.

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Інший літак залишився без хвоста. Втім, екіпаж та п'ятеро пасажирів не постраждали.

Раніше в Будапешті в аеропорту не розминулися два автобуси.

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Теги: #літак#США#аварія