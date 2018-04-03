У США на злітній смузі зіткнулися два літаки, є загиблі (відео)

Легкомоторний літак зіткнувся з лайнером, який як раз приземлявся.

В американському штаті Індіана на злітній смузі літак зіткнувся з іншим літаком, у результаті чого загинули дві людини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Легкомоторний літак зіткнувся з трохи більшим лайнером, який як раз приземлявся. Від удару менший літак розлетівся вщент і загорівся. Пілот і пасажир загинули.

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Інший літак залишився без хвоста. Втім, екіпаж та п'ятеро пасажирів не постраждали.

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