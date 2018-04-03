У США на злітній смузі зіткнулися два літаки, є загиблі (відео)
14:20, 03 квітня 2018Світ
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Легкомоторний літак зіткнувся з лайнером, який як раз приземлявся.
У штаті Індіана на злітній смузі літак зіштовхнувся з лайнером, є загиблі
В американському штаті Індіана на злітній смузі літак зіткнувся з іншим літаком, у результаті чого загинули дві людини.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Легкомоторний літак зіткнувся з трохи більшим лайнером, який як раз приземлявся. Від удару менший літак розлетівся вщент і загорівся. Пілот і пасажир загинули.
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Інший літак залишився без хвоста. Втім, екіпаж та п'ятеро пасажирів не постраждали.
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