У Google уточнили кількість постраждалих під час стрільби в офісі YouTube (відео)

В результаті інциденту поранення отримали чотири людини.

Головний виконавчий директор корпорації Google Сундар Пичаї пообіцяв підтримку сім'ям співробітників компанії, постраждалих в результаті стрілянини в штаб-квартирі в Сан-Бруно (США). Заява Пичаї опублікував в Twitter відділ комунікацій Google.

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"Найкраща новина, яка зараз є у нас, – це те, що ситуація локалізована. Ми дуже активно спостерігаємо і співпрацюємо з місцевою владою і лікарнями", – підкреслив Пичаї.

В результаті інциденту поранення отримали чотири людини. "Ми робимо все можливе, щоб підтримати їх та їхню сім'ї в цю хвилину", – сказав Пичаї.

3 квітня жінка відкрила стрілянину в штаб-квартирі Google в Сан-Бруно. Один з постраждалих в офісі YouTube розповів журналістам, що жінка стріляла у свого бойфренда, переслідуючи його зовні і всередині будівлі. Вона поранила його, після чого вистрілила в себе.

CNN відзначає, що стріляла ідентифікували як Насім Агдам. Джерело в правоохоронних органах повідомило телеканалу, що, на думку поліції, жінка знала принаймні одного з постраждалих.