США заблокували проект заяви щодо ситуації в секторі Газа у Радбезі ООН

Штати стали єдиною з 15 країн, яка висловила свої заперечення.

США заблокували проект заяви Ради Безпеки ООН щодо ситуації в секторі Газа, де тривають зіткнення між палестинцями та армією Ізраїлю.

Читайте такожІзраїль не проводитиме розслідування зіткнень в секторі Газа

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву посла Палестини при ООН Ріяда Мансура. За його словами, в проекті заяви «підтверджується право палестинців на мирну демонстрацію» і «схвалюється заклик генсека Гутерріша провести незалежне розслідування смертей на акціях протесту в Газі».

Крім того, Мансур назвав відмову США «безвідповідальною», заявивши, що вони «дали Ізраїлю зелене світло для продовження натиску на цивільне населення в Газі».

Водночас посол Ізраїлю в ООН Денні Данон підкреслив, що Радбез «повинен засудити ХАМАС, який використовує дітей як людський щит… і має закликати до припинення цих провокацій».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня на кордоні між Ізраїлем та сектором Газа між учасниками організованої палестинцями акції протесту - так званого «Великого маршу повернення» - та ізраїльськими силовиками сталися сутички, внаслідок яких загинуло не менш як 17 людей, понад 1400 було поранено.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні зажадали розібратися в ситуації.

У відповідь на це міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що його країна не має наміру проводити незалежне розслідування зіткнень в секторі Газа.