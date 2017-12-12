Ізраїльські військові обстріляли Сектор Газа у відповідь на ракетний удар

Ізраїльські військові нанесли удар по позиціях палестинського руху «Хамас» в Секторі Газа у відповідь на ракетний удар. Про це повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю, передає РБК.

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Як наголошується в повідомленні, метою військових були позиції бойовиків на півночі сектора.

У понеділок ввечері, 11 грудня, ізраїльська система ПРО збила ракету, яка була випущена з палестинської території.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, а також не було зафіксовано руйнувань. Ізраїльські військові заявили, що за пуск ракети несе відповідальність «Хамас».

יירוט הרקטה מעל אשקלון pic.twitter.com/gUFD3AEVQA — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2017

Останнє загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною пов'язано з рішенням США визнати Єрусалим ізраїльської столицею.

Як повідомляв УНІАН, що 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

У свою чергу Нетаньяху закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.

Водночас у Європейському Союзі та генсек ООН виступають за те, що Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.

У МЗС України заявили, що виступають за дотримання норм міжнародного права в питанні про статус Єрусалима й закликали світове співтовариство до відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання.