У МЗС РФ відповіли на заяву Трампа про підготовку удару США по Сирії

15:04, 11 квітня 2018
Світ
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tvc.ru

Про це Захарова написала на сторінці в Facebook.

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"Розумні ракети повинні летіти у бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території. А інспекторів ОЗХЗ попередили, що зараз розумні ракети знищать всі докази застосування хімзброї на землі? Або вся задумка і полягає, щоб швидко замести сліди провокації ударами розумних ракет, і міжнародним інспекторам вже годі було б шукати в якості доказів?" - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про майбутній ракетний удар по Сирії.

"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росія, вони прилетять. Вони будуть славні, нові "розумні". Не треба підтримувати "газову тварину-вбивцю", яка вбиває своїх громадян і отримує задоволення", - написав Трамп.

Нагадаємо, що в березні російська авіація розбомбила табір біженців в сирійському Ідлібі. В результаті авіаударів загинуло 20 мирних жителів, 16 з них - діти.

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Теги: #Сирія#США#Трамп#Россия