У МЗС РФ відповіли на заяву Трампа про підготовку удару США по Сирії

У Росії вважають, що "розумні ракети" США можуть знищити всі докази застосування хімічної зброї в Сирії.

У МЗС РФ відповіли на заяву президента США Дональда Трампа про підготовку удару США по Сирії. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "розумні ракети" США, про яких говорить Трамп, можуть знищити всі докази застосування хімічної зброї в Сирії.

Про це Захарова написала на сторінці в Facebook.

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"Розумні ракети повинні летіти у бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території. А інспекторів ОЗХЗ попередили, що зараз розумні ракети знищать всі докази застосування хімзброї на землі? Або вся задумка і полягає, щоб швидко замести сліди провокації ударами розумних ракет, і міжнародним інспекторам вже годі було б шукати в якості доказів?" - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про майбутній ракетний удар по Сирії.

"Росія обіцяє збивати будь-які ракети, випущені по Сирії. Готуйся, Росія, вони прилетять. Вони будуть славні, нові "розумні". Не треба підтримувати "газову тварину-вбивцю", яка вбиває своїх громадян і отримує задоволення", - написав Трамп.

Нагадаємо, що в березні російська авіація розбомбила табір біженців в сирійському Ідлібі. В результаті авіаударів загинуло 20 мирних жителів, 16 з них - діти.