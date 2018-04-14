В Угорщині після перемоги правлячої партії на вулиці вийшли тисячі її противників

23:51, 14 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляє місцеве видання index.hu, люди вийшли на протест проти результатів виборів, на яких упевнену перемогу здобула партія «Фідес» на чолі з Орбаном.

За словами очевидців, акція в угорській столиці була мирною і найбільшою, починаючи з 2010 року.

Вимоги учасників включали перерахунок голосів, вільні ЗМІ, новий закон про вибори, а також ефективну співпрацю між «жалюгідною»опозицією замість суперечок, як це відбувалося перед голосуванням.

Наголошується, що «Фідес» здобув 49% голосів на виборах в одномандатному окрузі, а його представники перемогли в 91 зі 106 виборчих округах, що разом забезпечило партії дві третини мандатів у новому скликанні угорського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, правляча партія в Угорщині «Фідес», очолювана прем'єр-міністром Орбаном була переобрана на третій термін на парламентських виборах, що відбулися 8 квітня.

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Теги: #Орбан#протести в Угорщині