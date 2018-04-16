ЗМІ розповіли про гнів Трампа після інформації про кількість висланих з Європи російських дипломатів

Трамп хотів висловити солідарність з європейськими країнами, але не брати на себе провідну роль. Він хотів, щоб цифри були співставними.

Американський президент Дональд Трамп вибухнув прокльонами, коли дізнався про те, що європейські країни вислали набагато менше дипломатів, ніж США.

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних американських чиновників.

Як зазначається, Трамп хотів висловити солідарність з європейськими країнами, але не брати на себе провідну роль. Він хотів, щоб цифри були співставними. Коли стало відомо, що американська сторона вислала 60 дипломатів, а Франція і Німеччина висилають по чотири дипломата, Трамп «вибухнув». Співробітники адміністрації звернули його увагу на те, що загальна кількість дипломатів, які залишили країни Європи, приблизно 60.

«Мене не хвилює загальна кількість!» — закричав Трамп.

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За словами джерела, від президента почули багато лайки з приводу події.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп розглядав кілька варіантів нанесення удару по сирійській території, один з яких передбачав удар по російських та іранських об'єктах.

Ряд західних країн, в тому числі країни Прибалтики, США, Канада, а також Україна і Молдова оголосила про висилку більше 100 російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії. Влада Великобританії заявила, що до отруєння Скрипаля і його дочки причетна Росія.