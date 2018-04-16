ЗМІ розповіли про гнів Трампа після інформації про кількість висланих з Європи російських дипломатів
Американський президент Дональд Трамп вибухнув прокльонами, коли дізнався про те, що європейські країни вислали набагато менше дипломатів, ніж США.
Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних американських чиновників.
Як зазначається, Трамп хотів висловити солідарність з європейськими країнами, але не брати на себе провідну роль. Він хотів, щоб цифри були співставними. Коли стало відомо, що американська сторона вислала 60 дипломатів, а Франція і Німеччина висилають по чотири дипломата, Трамп «вибухнув». Співробітники адміністрації звернули його увагу на те, що загальна кількість дипломатів, які залишили країни Європи, приблизно 60.
«Мене не хвилює загальна кількість!» — закричав Трамп.
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За словами джерела, від президента почули багато лайки з приводу події.
Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп розглядав кілька варіантів нанесення удару по сирійській території, один з яких передбачав удар по російських та іранських об'єктах.
Ряд західних країн, в тому числі країни Прибалтики, США, Канада, а також Україна і Молдова оголосила про висилку більше 100 російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії. Влада Великобританії заявила, що до отруєння Скрипаля і його дочки причетна Росія.