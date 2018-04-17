Росія не змогла збити жодної випущеної по режиму Асада ракети – Трамп

Раніше режим Асада заявив про успішне збиття значної кількості випущених по об'єктах у Сирії ракет.

Росія не змогла збити жодної ракети, випущеної США та їх союзниками по об'єктах у Сирії.

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Про це президент США Дональд Трамп заявив у понеділок у ході візиту до штату Флорида. "Можна почути повідомлення, що вони збили 40 ракет, чи 50. Вони не збили жодної", - наводить слова Трампа кореспондент «Голосу Америки».

"Їх обладнання не спрацювало", – зазначив очільник Білого дому.

Раніше режим Асада заявив про успішне збиття значної кількості випущених по об'єктах у Сирії ракет. Натомість у Пентагоні заявили, що сирійці спробували завдати удару у відповідь після завершення ракетного удару, але той був неефективним.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, які пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума. Такі дії підтримали ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія і Туреччина. Росія і Іран, які є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.