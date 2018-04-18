Спілберг встановив історичний рекорд за кінозборами

Він став першим кінематографістом, чиї картини в сумі зібрали в прокаті 10 мільярдів доларів.

Американський режисер Стівен Спілберг встановив історичний рекорд за загальними зборами своїх фільмів у прокаті.

Про це повідомляє The Wrap.

Він став першим кінематографістом, чиї картини в сумі зібрали в прокаті 10 мільярдів доларів. Спілберг подолав цю позначку після виходу стрічки «Першому гравцеві приготуватися», прем'єра якої відбулася в березні.

Читайте такожСтівен Спілберг готовий зробити Індіану Джонса жінкою

Спілберг більш ніж на три мільярди обганяє наступного режисера зі списку найприбутковіших — Пітера Джексона, автора «Володаря перстнів». У загальній сумі його проекти принесли 6,5 мільярда доларів.

У фільмографії Спілберга такі картини, як «Список Шиндлера», «Врятувати рядового Райана», «Щелепи», «Парк юрського періоду» і серія про шукача пригод Індіану Джонса.

Раніше в квітні картина Спілберга «Капітан Гак» 1991 року потрапила в рейтинг найгірших фільмів, знятих успішними режисерами.