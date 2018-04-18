Пройшла гладко і встановилися добрі стосунки: Трамп розповів про таємну зустріч Помпео з Кім Чен Ином
15:03, 18 квітня 2018Світ
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Трамп також підтвердив, що деталі його майбутньої зустрічі з Кім Чен Ином зараз опрацьовуються.
Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що колишній директор ЦРУ і кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Про це він написав у твіттері.
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«Майк Помпео зустрівся з Кім Чен Ином у Північній Кореї минулого тижня. Зустріч пройшла гладко, встановилися добрі стосунки. Деталі [майбутньої] зустрічі (Трампа та Кім Чен Ина. — ред.) зараз опрацьовуються. Денуклиаризація буде прекрасною річчю для всього світу – і для Північної Кореї!» — написав Трамп.
Раніше газета The Washington Post дізналася, що Помпео і Кім Чен Ин таємно зустрілися 1 квітня. Вони обговорили підготовку до саміту американського і північнокорейського лідерів.
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