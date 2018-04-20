Трамп задоволений: у США розповіли, наскільки ефективними виявилися санкції проти російських олігархів

08:07, 20 квітня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, пише Bloomberg. В інтерв'ю на телеканалі Fox Business Мнучин сказав, що санкції проти магнатів, близьких до російського уряду, мають "необхідний вплив". При цьому він не виключив додаткових фінансових ударів, заявивши, що адміністрація не боїться і буде використовувати ці інструменти.

Нагадуємо, що США ввели нові санкції проти Росії 6 квітня. У санкційний список потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов і Кирило Шамалов. Також у списку санкцій виявилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова Роскомнагляду Олександр Жаров. Також були введені санкції щодо 15 російських компаній.

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Теги: #санкції проти Росії