Трамп задоволений: у США розповіли, наскільки ефективними виявилися санкції проти російських олігархів

Санкції проти магнатів, близьких до російського уряду, мають "необхідний вплив".

Санкції США проти російських олігархів, які знизили курс рубля і потрясли ринки металів, мали той ефект, якого вимагала адміністрація Трампа.

Читайте такожТрамп вважає, що Росія поки що не заслуговує на введення нових санкцій

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, пише Bloomberg. В інтерв'ю на телеканалі Fox Business Мнучин сказав, що санкції проти магнатів, близьких до російського уряду, мають "необхідний вплив". При цьому він не виключив додаткових фінансових ударів, заявивши, що адміністрація не боїться і буде використовувати ці інструменти.

Нагадуємо, що США ввели нові санкції проти Росії 6 квітня. У санкційний список потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов і Кирило Шамалов. Також у списку санкцій виявилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова Роскомнагляду Олександр Жаров. Також були введені санкції щодо 15 російських компаній.