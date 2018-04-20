Візова блокада, або гудбай, Америка: у Лаврова не виключили припинення польотів між Росією і США

У відомстві вважають, що проблеми з видачею в'їзних віз в США спровоковані американською стороною. У МЗС заявили, що рішення про скорочення співробітників візових було прийнято в Сполучених Штатах, а не наказано російською стороною.

У Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили США у проблемах з видачею в'їзних віз і припустили, що в майбутньому країни можуть залишитися без авіаційного сполучення. Про це повідомляється в заяві МЗС РФ.

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У відомстві вважають, що проблеми з видачею в'їзних віз до США спровоковані американською стороною. У МЗС РФ заявили, що рішення про скорочення співробітників візових було прийнято в Сполучених Штатах, а не наказано російською стороною.

У МЗС РФ вважають, що Вашингтон веде "візову блокаду" щодо російських громадян, щоб вплинути на "незалежний курс" Росії на міжнародній арені.

"Вже навіть не можна виключити, що наші країни залишаться без авіаційного сполучення. "Аерофлот", який єдиний здійснює регулярні рейси між Росією і США, може бути змушений їх припинити, так як екіпажі відчувають зростаючі труднощі з отриманням американських віз", - йдеться в заяві.

Нагадаємо США ввели нові санкції проти Росії 6 квітня. Крім того, майже 30 країн видворили всього півтори сотні співробітників дипломатичних місій Росії у відповідь на застосування РФ бойової хімічної речовини в Солсбері.