У Британії заявили про неможливість повного захисту від кіберзагроз

Зазначається також, що уряду країни направили листа з переліком заходів, які необхідно вжити для захисту від кібератак.

Голова центру національної кібербезпеки (NCSC) Великої Британії Кіаран Мартін заявив, що співробітники британських спецслужб не можуть забезпечити повний захист країни від можливих кібератак.

Про це пише Громадське з посиланням на The Telegraph.

Мартін висловив упевненість у тому, що Британія зіткнеться з кібератаками Росії, назвавши невідомим тільки час, «коли це станеться». Він зазначив, що наразі відомство займається «роботою із забезпечення стійкості до кібератак на енергетичні системи, системи водопостачання, інтернету, транспортної мережі та служби охорони здоров'я».

Читайте такожВлада США хоче розслідувати приховування Uber інформації про кібератаку

«Абсолютний захист не є ані можливим, ані доцільним; йдеться про більш стійкі системи, про які ми найбільше турбуємося, тих, втрата обслуговування яких найбільше вплине на наше життя», — сказав Мартін.

Зазначається також, що уряду країни направили листа з переліком заходів, які необхідно вжити для захисту від кібератак.