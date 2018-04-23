Путіна в Італії зібралися нагородити премією «Золотий оливковою гілкою за мир» - ЗМІ

Ведуться переговори щодо присутності Папи Римського на церемонії.

Італійська асоціація Assisi Pax International, яка займається захистом християн на Близькому Сході, має намір нагородити президента Російської Федерації Володимира Путіна «Золотою оливковою гілкою за мир» за зусилля щодо захисту вірян в цьому регіоні.

Про це йдеться в публікаціях італійської та польської газет La Stampa і Wyborcza, оприлюднених у неділю.

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Ця нагорода вручається главам держав та особам, «які особливо відзначилися своєю діяльністю на благо миру». Нагорода є оздобленою золотом або сріблом оливковою гілкою з дерева, що росте в саду на батьківщині Святого Франциска Ассізького.

Газети пишуть, що вже певний час тривають контакти з Москвою, щоб організувати відповідну церемонію вручення. Так, минулого вівторка делегація організації Assisi Pax Onlus (оперативне крило асоціації Assisi Pax International, яке вирішує фінансові та технічні питання її діяльності) на чолі з президентом П’єтро Матарезе відвідала Росію, де провела зустріч з головою Відділу зовнішніх зв’язків Російської православної церкви митрополитом Волоколамським Іларіоном.

«Наша інформація свідчить, що з цього питання проконсультувалися у Ватикані, і російський президент спочатку погодився приїхати до Італії. Також можна припустити, що він може навіть зустрітися з Папою Франциском. Підтримка Росією сирійського режиму нікого не турбує», - пише Wyborcza.

Видання також стверджує, що Путін висловлює прохання про організацію церемонії з максимальним акцентом на «духовні цінності». У зв’язку з цим він висловив бажання приїхати в місто Ассізі у супроводі «високих представників Православної церкви», з огляду на можливість забезпечення міжрелігійного діалогу. Теоретично у разі приїзду глави РПЦ патріарха Кирила на церемонії мав би бути Папа Римський. Однак джерела в Ватикані повідомляють, що на даний момент це не визначено. Вище керівництво асоціації Assisi Pax Onlus підтвердило La Stampa, що ведуться переговори.

Як повідомляв УНІАН, "цар" Путін вилетів зі списку найвпливовіших у світі людей.