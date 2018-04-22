У Єревані зростає кількість затриманих учасників акцій протестів (фото)

Повідомляється, що поліція застосувала силу проти учасників акції протесту.

В Єревані до різних поліцейських відділень доставлено 49 учасників акції протесту.

Про це агентству «Новини Вірменії» повідомили в прес-службі поліції міста.

«Поліція застосувала силу проти учасників акції протесту на вулиці Арцаха, затримавши десятки людей. Серед інших були затримані лідер опозиції Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян і Сасун Мікаелян. Про місцезнаходження Пашиняна поки невідомо, Мірзоян і Мікаелян перебувають у відділенні поліції Шенгавіта», - зазначає агентство.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, поліція Вірменії повідомляє про затримання 192 осіб у зв’язку з протестами в столиці Єревані. Зазначається, що серед затриманих є опозиційні політики - Арарат Мирзроян, Нікол Пашинян і Сасун Мікаелян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Єревані пройшли переговори між Ніколом Пашиняном і прем'єр-міністром країни Сержем Саргсяном. Вони тривали кілька хвилин і закінчились безрезультатно. Глава уряду заявив, що дії опозиціонера - це шантаж, і порадив політику "повернутись у правове поле". У відповідь на це лідер протестувальників пообіцяв продовжити демонстрації з новою силою.

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Масові протести в Єревані та низці інших міст Вірменії тривають із 13 квітня. Активісти виступають проти обрання екс-президента Саргсяна на посаду прем'єр-міністра Вірменії. Саргсян обіймає керівні посади у Вірменії з 2007 року.