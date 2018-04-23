У Торонто фургон врізався в людей на тротуарі і поїхав з місця аварії

У зв'язку з інцидентом район події оточено, станції прилеглої лінії метро тимчасово не працюють.

На одній з вулиць Торонто мікроавтобус білого кольору в'їхав на тротуар і збив групу пішоходів.

За попередніми даними постраждали від восьми до десяти людей, передає РБК.

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Очевидці стверджують, що четверо з них до прибуття швидкої допомоги не подавали ознак життя.

Телеканал CBC із посиланням на лікарів повідомив, що всього госпіталізовано п'ять людей. Інформації про те, наскільки важким є їх стан, поки не надходило.

Водій мікроавтобуса не залишився на місці події і спробував сховатися. Через короткий час поліцейські зупинили машину за кілька кварталів від місця події й затримали водія. Його ім'я поки не уточнюється.

У зв'язку з інцидентом район події оточено, станції прилеглої лінії метро тимчасово не працюють.

Вулиця, на якій сталося ДТП, знаходиться приблизно в 30 км від центру міста і готелю Intercontinental, де в ці дні проживають глави зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки», які приїхали на саміт. За даними Reuters, додаткові заходи безпеки біля готелю поки не введені.