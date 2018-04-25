Сенатори США вимагають від банків розкрити зв'язки з фігурантами "кремлівського списку" (відео)

Якщо банки не надають інформацію, сенатори загрожують жорсткими заходами, аж до урядового розслідування.

Американські сенатори закликають багато найбільших фінансових установ світу розкрити будь-які зв'язки між їхніми компаніями і багатими росіянами, пов'язаними з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters. Авторами запитів стали сенатори-демократи Джин Шахін і Шелдон Уайтхаус. Листи були відправлені в три великих американських банки - Bank of America Corp, JPMorgan Chase і Citibank - а також європейські Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC, Credit Suisse.

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Чиновники запитують про звіти за рахунками, контрольованими фігурантами «кремлівського списку», за останні п'ять років. Якщо банки не нададуть інформацію, сенатори загрожують жорсткими заходами, аж до урядового розслідування.

Як повідомлялося, раніше США ввели санкції проти 24 російських олігархів і чиновників з «кремлівського списку». У список потрапили 7 бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників.