У Росії одного з розробників газу "Новачок" збила машина

Вчений переходив дорогу на пішохідному переході поруч з будинком, де проживає.

Одного з розробників нервово-паралітичної отруйної речовини «Новачок», яка використовувалася в Солсбері при отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, Володимира Угльова збила машина.

Про це сам він розповів The Bell. Інцидент стався у вівторок, 24 квітня, під Анапою. Угльов переходив дорогу на пішохідному переході поруч з будинком, де проживає.

За словами Угльова, він зауважив, що побачив, як їде машина і не зменшує хід, він побіг і вже був майже на тротуарі, коли автомобіль все ж «наздогнав» його. Щоб не опинитися під колесами, він стрибнув на капот. В результаті головою розбив лобове скло машини.

Читайте такожВлада Британії: отрута для отруєння Скрипалів була доставлена в рідкій формі

В даний момент, як повідомив Угльов, він в лікарні в Анапі і чекає на висновки лікарів. Стан задовільний. У нього забій голови та сильні гематоми на правій руці і на правій нозі. Лікарі зробили томографію голови, результати поки не сказали.

"Угльова збив 70-річний мешканець того ж селища, який не зник з місця події. Це чоловік 70 років. Після наїзду він запропонував Угльову гроші. За словами водія, перед аварією він задумався, говорить учений", - сказано в повідомленні.

На думку Угльова, наїзд не був спланованим.

Раніше повідомлялося, що за даними Великобританії, речовину "Новачок" використовували при отруєнні колишнього співробітника ГРУ, подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері.