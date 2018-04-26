ПАРЄ визнала факт системної корупції у її стінах і ухвалила рішення щодо подальших дій

Окремо була затверджена поправка про те, що підкуп та незаконний вплив на депутатів вчиняв не лише Азербайджан.

Парламентська асамблея Ради Європи провела термінові дебати щодо звіту Зовнішньої слідчої групи про випадки корупції в ПАРЄ.

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Як повідомляє «Європейська правда», резолюція з цього приводу здобула переконливу підтримку – в цілому за неї проголосувало 123 депутати, 9 було проти, 10 утрималися.

У відповідності до цього документу, Асамблея визнає факт системної корупції у її стінах, вітає результати роботи слідчої групи та доручає регламентному комітету розробити зміни до правил та процедур Асамблеї.

Окремо була затверджена поправка про те, що підкуп та незаконний вплив на депутатів вчиняв не лише Азербайджан, якому присвячена доповідь слідчої групи.

Також резолюція вказує національним делегаціям, політичним групам, а також урядам країн-членів вивчити висновки доповіді щодо їх депутатів та прозвітувати до кінця року про подальші дії щодо порушників.

Водночас, щодо окремих положень точилися серйозні суперечки. Частина депутатів були незадоволені тим що документ має "тріумфальну тональність" і пом’якшує серйозність проблем, з якими стикнулася ПАРЄ. "Нам нема чому аплодувати. Це (викриття системної корупції) – чорні дні для асамблеї", - заявив, зокрема, швейцарець Альфред Геєр. Однак більшість поправок, які прибирають дану "тріумфальність", були відхилені сесійно залою.