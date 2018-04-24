Представники ПАРЄ заявили, що їх хотіли підкупити повіями

Серед подарунків чиновникам ПАРЄ були також елітні килими і чорна ікра.

Представники Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) розповіли про способи підкупу депутатів з боку Азербайджану - не обійшлося і без повій.

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"Низка свідків - як депутатів, так і співробітників ПАРЄ - повідомили, що отримували різні подарунки. Вони пояснили, що не завжди легко відмовитися від таких подарунків, оскільки це буде погано сприйнято", - йдеться у звіті, передає ЄвроПравда.

Класичним подарунком азербайджанців була чорна ікра, вартість кілограма якої сягає кількох тисяч доларів.

"Генсек ПАРЄ Войцех Савицький визнав, що отримував коробки ікри з Азербайджану. За його словами, було дуже важко відмовитися від таких подарунків, тому після сесії асамблеї її співробітники разом з колегами влаштовували ікряні сніданки", - йдеться в статті.

Були також більш традиційні подарунки: квиток бізнес-класу, тиждень в п'ятизірковому готелі, квитки на концерти або кінне шоу. А депутат Доріс Фіала (Швейцарія) зізналася, що під час офіційного робочого візиту в Азербайджан отримала золотий ланцюг з перлами і діамантами. Вона заявила, що повернула його азербайджанській делегації в ПАРЄ.

Серед подарунків були також елітні килими.

Не обійшлося і без "полунички". Іов Крахтен (Люксембург), який працював над доповіддю про обмеження діяльності НУО (неурядових організацій) в Європі, розповів, як до нього звернулися азербайджанські лобісти, які пояснили, що в Азербайджані є чорна ікра і дівчата. До конкретики справа не дійшла, тому що він відмовився.

Деякі інші свідки також згадували про пропозиції повій. Дік Марті (Швейцарія) розповів, що "під час офіційного візиту в Баку близько години ночі хтось постукав у двері його готельного номера. Він подивився у вічко і побачив там двох ледве одягнених молодих дівчат з шампанським. Він не відкрив двері", - цитується звіт в статті.

Неназваний представник секретаріату Венеціанської комісії також розповів, що в Баку в його готельний номер прийшла жінка, яка запропонувала скористатися нею. Представник європейського органу стверджує, що їй відмовив.

Як повідомляв УНІАН, слідча група виявила системну корупцію в ПАРЄ. Виявлені факти підкупу делегатів ПАРЄ, представниками Азербайджану, але проблеми не обмежуються одною країною.

Після скандалу з екс-головою ПАРЄ Педро Аграмунтом проблема корупції в ПАРЄ стала ще більш гостро. ПАРЄ та Комітет міністрів Ради Європи прийняли рішення про створення незалежної слідчої групи. До її складу увійшли колишній президент Європейського суду з прав людини Ніколас Братца, авторитетний французький суддя у відставці Жан-Луї Брурье і колишня суддя ЄСПЛ Елізабет Фура.