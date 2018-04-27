Протести у Вірменії: президент припускає, що парламент може призначити нові вибори

Президент також зазначив, що він не бачить можливого втручання в ситуацію у Вірменії з боку інших країн.

Президент Вірменії Армен Сарґсян припускає, що парламент може призначити нові вибори.

Про це він заявив в інтерв’ю вірменській служб "Радіо Свобода".

«Ця дискує завершиться в парламенті з призначенням нового прем’єр-міністра, а пізніше – нового уряду. І, може, парламент буде голосувати також за те, що найближчим часом будуть нові вибори. Може бути, вони також проголосують за зміну виборчого кодексу або, можливо, вони також проголосують за зміни деяких законів. Це буде все в руках парламенту», – сказав він.

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Сарґсян також зазначив, що він не бачить можливого втручання в ситуацію у Вірменії з боку інших країн.

«Але, безумовно, Вірменія не живе у вакуумі. Багато країн навколо нас, наших друзів і не друзів, цікавляться тим, що відбувається в Вірменії. Це залежить від нас, ми дозволяємо їм мати вплив чи ні», – додав він.

Раніше повідомлялося, що 1 травня у Вірменії буде скликане спеціальне засідання парламенту для обрання нового прем’єр-міністра.

25 квітня опозиційний лідер Нікол Пашинян провів ще один великий мітинг у Єревані. Учасники цього мітингу вимагали, щоб парламент призначив Пашиняна тимчасовим прем’єр-міністром й оголосив позачергові вибори.