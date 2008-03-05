Словенія визнала незалежність Косова

Словенія сьогодні офіційно визнала незалежність Косова. Словенський парламент схвалив це рішення більшістю голосів - 57 до 4. Таким чином, Словенія стала першою з держав колишньої Югославії, яка визнала косівський суверенітет, передає Associated Press.

Парламент Косово ратифікував декларацію про одностороннє оголошення незалежності 17 лютого ц.р. Суверенітет Косова визнали Німеччина, Франція, Латвія, Естонія, Норвегія, Великобританія, Італія, Польща, Австралія, Афганістан, США і Туреччина. Проти визнання незалежності виступають, зокрема, Росія, Іспанія, Румунія і Кіпр.