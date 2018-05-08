В стилі "русского мира": Coca-Cola оскандалилася через дизайн пляшки свого напою
В Ізраїлі в продуктових магазинах напій Schweppes, який випускає корпорація Coca-Cola, продається в жерстяних банках з зображенням матрьошки і написом "Original Russchian".
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Так, даний продукт був помічений на полиці одного з супермаркетів Тель-Авіва українським журналістом Василем Крутчаком, який і розмістив знімок банки з "кремлівським" дизайном на своїй сторінці в соцмережі.
"Удар у спину від корпорації Coca-Cola", - підписав він фото.
Дивний маркетинговий хід компанії обурив і інших користувачів, і вони залишили з цього приводу свої незадоволені коментарі під постом.
Як повідомляв УНІАН, 7 травня розгорівся скандал навколо нової лінійки спортивного одягу Adidas. Зокрема, мова йде про червоні футболки з написом USSR і зображенням державного герба колишнього СРСР.