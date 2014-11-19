Сутички між послідовниками гуру і поліцією в Індії: 100 поранених
00:54, 19 листопада 2014Світ
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Понад 100 людей, в тому числі журналісти та співробітники поліції, були поранені в результаті сутичок між поліцією та послідовниками самопроголошеного гуру на півночі Індії.
REUTERS
Про це повідомляє ВВС Україна.
Хаос зчинився після того, як поліція штату Хар'яна почала штурмувати ашрам (обитель) індуїстського гуру Рампаля Махараджа, якого мають судити за звинуваченням у вбивстві.
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Поліція застосувала кийки, водомети і сльозогінний газ проти прихильників гуру, які, за повідомленнями, були озброєні камінням, пляшками із запалювальною сумішшю та пакетами з кислотою.
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