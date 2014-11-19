Сутички між послідовниками гуру і поліцією в Індії: 100 поранених

Про це повідомляє ВВС Україна.

Хаос зчинився після того, як поліція штату Хар'яна почала штурмувати ашрам (обитель) індуїстського гуру Рампаля Махараджа, якого мають судити за звинуваченням у вбивстві.

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Поліція застосувала кийки, водомети і сльозогінний газ проти прихильників гуру, які, за повідомленнями, були озброєні камінням, пляшками із запалювальною сумішшю та пакетами з кислотою.