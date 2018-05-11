"Здивувався б у разі потрапляння Самойлової у фінал": любитель Путіна Пригожин прокоментував провал Росії на Євробаченні

11:25, 11 травня 2018
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Юлія Самойлова / REUTERS

Таку думку після оголошення результатів півфіналу висловив затятий шанувальник президента РФ Володимира Путіна, російський продюсер Йосип Пригожин, повідомляє "РИА Новости".

Він заявив, що здивувався б у разі потрапляння Самойлової у фінал. Пригожин вважає, що під час виступу російської виконавиці було відчуття, що у неї "не працювали вушні монітори".

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При цьому він назвав Самойлову "молодцем" за проявлену силу духу.

Як повідомляв УНІАН, що представляє Росію на «Євробаченні-2018» співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I Won"t Break, не змогла пробитися в десятку фіналістів.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Росія#Євробачення#Юлія Самойлова