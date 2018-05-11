"Здивувався б у разі потрапляння Самойлової у фінал": любитель Путіна Пригожин прокоментував провал Росії на Євробаченні

Пригожин вважає, що під час виступу російської виконавиці було відчуття, що у неї "не працювали вушні монітори".

Виступ представниці РФ Юлії Самойлової у півфінал музичного конкурсу "Євробачення 2018" не було вдалим.

Таку думку після оголошення результатів півфіналу висловив затятий шанувальник президента РФ Володимира Путіна, російський продюсер Йосип Пригожин, повідомляє "РИА Новости".

Він заявив, що здивувався б у разі потрапляння Самойлової у фінал. Пригожин вважає, що під час виступу російської виконавиці було відчуття, що у неї "не працювали вушні монітори".

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При цьому він назвав Самойлову "молодцем" за проявлену силу духу.

Як повідомляв УНІАН, що представляє Росію на «Євробаченні-2018» співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I Won"t Break, не змогла пробитися в десятку фіналістів.