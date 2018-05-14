Відкриття посольства США в Єрусалимі: 16 палестинців убито під час протестів на кордоні Сектора Гази (фоторепортаж)

У день відкриття посольства США в Єрусалимі почалися сутички палестинських демонстрантів з ізраїльськими силовиками на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем. Медики повідомляють про 16 загиблих і сотні поранених.

Щонайменше 16 палестинців загинули, сотні осіб поранено у понеділок, 14 травня, внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими під час протестів на кордоні Сектора Гази.

Спершу міністерство охорони здоров'я у Секторі Гази повідомило, що від вогнепальних поранень загинув один 21-річний і один 29-річний чоловік, а згодом додало, що кількість загиблих зросла до 16 осіб, пише DW.

Протестувальники палили автомобільні шини, дехто з них намагався пошкодити огорожу на кордоні. Ізраїльські військові застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь.

Сутички між палестинцями і ізраїльськими військовими сталися на тлі запланованого на 14 травня відкриття посольства США в Єрусалимі. Цього дня відбуваються масштабні протести палестинців.

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Акції протесту палестинців на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю відбуваються щотижня від 30 березня. Організована радикальним рухом ХАМАС протестна акція "Великий марш повернення" має на меті змусити Ізраїль дозволити палестинцям повернутися на території, які їм раніше довелося залишити.

За інформацією палестинських медиків, від початку протестів на кордоні Сектора Гази, було вбито близько 50 палестинців, тисячі людей дістали поранення.

Кульмінація протестів очікується 15 травня, коли палестинці згадують "День катастрофи", коли майже 700 тисяч арабських біженців змушені були залишити свої домівки внаслідок арабсько-ізраїльської війни 1947-1949 років і шестиденної війни 1967 року.

Міжнародна спільнота неодноразово висловлювала занепокоєння через ескалацію ситуації на кордоні з Сектором Гази. ООН та ЄС закликали сторони конфлікту до стриманості і наголошували на необхідності розслідування