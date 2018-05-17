"З такими друзями не треба й ворогів": Туск розкритикував США за вихід з ядерної угоди з Іраном

Дональд Туск зауважив, що слід перевірити, як можна захистити європейські підприємства від негативних наслідків рішення Вашингтона.

Президент Європейської Ради Дональд Туск жорстко розкритикував США за вихід з ядерної угоди з Іраном і закликав Європу виступити "єдиним фронтом" у цьому питанні.

Про це заявив Туск увечері в середу, 16 травня, перед неформальною зустріччю глав держав і урядів країн ЄС у Софії, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

"З огляду на останні рішення президента Трампа, можна подумати: з такими друзями не треба й ворогів", - заявив Туск.

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При цьому Туск висловив бажання, щоб провідні політики Євросоюзу ще раз запевнили, що ЄС дотримується угоди, "допоки це робить також Іран".

"Угода є хорошою для європейської та глобальної безпеки, тому ми маємо її зберегти, попри затягування з боку США", - наголосив очільник Європейської Ради.

Також він зауважив, що слід перевірити, як можна захистити європейські підприємства від негативних наслідків рішення Вашингтона.

Раніше цього дня в Єврокомісії заявили, що задля збереження ядерної угоди можуть реактивувати ухвалене у 1996 році положення про захист від санкцій США, яке залишалося незатребуваним. "Якщо це буде необхідно, ми готові", - заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

За допомогою так званої "блокувальної постанови" європейським компаніям можуть заборонити виконання американських санкцій щодо Ірану. Одночасно європейському бізнесу можуть відшкодувати збитки, пов'язані з відновленням цих санкцій. Можливість відновлення цієї норми також мають обговорити на зустрічі в Софії.

Нагадаємо, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерного угоди, і Іран буде рішуче протистояти тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон допустив можливість введення санкцій проти європейських компаній у зв'язку з виходом США з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Натомість, посол Євросоюзу в США Девід О'Салліван заявив, що країни ЄС розроблять заходи у відповідь на можливі санкції з боку США. Про це

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні "духу" цієї угоди, тому що Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізовувати програму з розробки балістичних ракет.

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Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

Угода, підписану в 2015 році у часи президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародне співтовариство у відповідь скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (його підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує "виключення" з їх дії.