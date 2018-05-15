ЄС готує відповідь США на можливі санкції проти європейських компаній через Іран

ЄС обговорює з Білим домом весь комплекс питань, щоб зрозуміти, які саме кроки мають намір вжити США по відношенню до європейських компаній.

Країни Євросоюзу розроблять заходи у відповідь на можливі санкції з боку США.

Про це посол Євросоюзу в США Девід О'Салліван заявив під час виступу в експертному центрі Atlantic Council у Вашингтоні, передає РБК.

За його словами, ЄС буде працювати над захистом європейських компаній від наслідків можливих обмежувальних заходів, про які Вашингтон оголосив після виходу з ядерної угоди з Іраном.

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"Ми повинні будемо розглянути, як впоратися з негативним ефектом первинних або вторинних санкцій, які можуть бути відновлені США і які здатні торкнутися європейських фірм. Ми будемо працювати над варіантами для захисту економічних операторів ЄС від можливих екстериторіальних ефектів від санкцій, які вводять США", - сказав О'Салліван.

Він зазначив, що зараз ЄС обговорює з Білим домом весь комплекс питань, щоб зрозуміти, які саме кроки мають намір вжити США по відношенню до європейських компаній. При цьому в Брюсселі мають намір придумати заходи у відповідь.

"Ми будемо обговорювати в Брюсселі цього тижня, як ми можемо відповісти на це. Мова йде не тільки про можливості європейських компаній вести бізнес з Іраном. Там є й інші - Китай, Індія, Росія", - запевнив О'Салліван.

Він також сказав, що Євросоюз має намір дотримуватися умов угоди з Іраном, незважаючи на те, що з неї вийшли США.

Раніше УНІАН повідомляв, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон допустив можливість введення санкцій проти європейських компаній у зв'язку з виходом США з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.