У США допустили введення санкцій проти європейських компаній через Іран

На думку Болтона, Іран «ніколи не приймав стратегічного рішення відмовитися від ядерної зброї».

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон допустив можливість введення санкцій проти європейських компаній у зв'язку з виходом США з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Як передає Голос Америки, в інтерв'ю каналу CNN Болтон припустив, що деякі європейські країни врешті-решт підтримають США, незважаючи на заяви європейських лідерів про те, що вони шкодують про рішення Трампа про вихід з угоди.

«Думаю, що європейці побачать, що в їх інтересах, зрештою, – підтримати це», – сказав він.

У той же час Болтон не виключив введення санкцій проти європейських компаній, що ведуть бізнес з Іраном.

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«Це можливо, – сказав він. – Це залежить від поведінки інших урядів».

Болтон також повторив заперечення адміністрації проти строків дії деяких положень угоди щодо ядерної програми Ірану, які президент Дональд Трамп назвав «абсолютно неприйнятними».

«Думаю, потрібно почати з фундаментальних недоліків самої угоди, – сказав Болтон. – Вона не зупиняє Іран від отримання ядерної зброї. Як раз навпаки. Вона пропонує Ірану прикриття для продовження його робіт. Якби вона залишилася в силі, то дала б Ірану величезні економічні пільги без будь-яких гарантій результатів з боку Ірану».

На думку Болтона, Іран «ніколи не приймав стратегічного рішення відмовитися від ядерної зброї».

«Думаю, він перевіряє межу положень угоди і в деяких випадках переходить їх, – сказав Болтон. – Його балістична ракетна програма, яка практично ніяк не була обмежена, була доказом того, що вони прагнули до створення систем доставки ядерної зброї».

Відповідаючи на питання про свої заявах на підтримку зміни режиму в Ірані, з якими він виступав до приходу у Білий дім, Болтон сказав: «Я багато про що писав і говорив, коли був сам собі господар».

«Таке було моє думку тоді, – додав він. – Тепер ситуація така, що я радник з національної безпеки при президенті Трампа. Я не людина, яка приймає рішення з національної безпеки. Він (президент) приймає рішення, і поради, які я йому даю, залишаються між нами».

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.