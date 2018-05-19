Єлизавета II приїхала на церемонію вінчання принца Гаррі і Меган Маркл (фото)

Британська королева приїхала на церемонію вінчання свого онука.

Королева Великобританії Єлизавета II приїхала на вінчання принца Гаррі і Меган Маркл у каплицю святого Георгія.

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Крім королеви на церемонію також приїхали і зіркові гості, серед яких Девід Бекхем, Джордж Клуні і інші.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ припускали, що королева може не приїхати на церемонію вінчання.