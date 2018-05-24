Як відбитки пальців у людини: слідство щодо катастрофи MH17 знайшло на ракеті "Бука" унікальні ознаки

Голова центрального департаменту кримінальних розслідувань національної поліції Нідерландів Уїлберт Паулсен заявив, що снаряд установки "Бук", який збив MH17, аналогічний з тими, які перебувають на озброєнні військ Російської Федерації.

Міжнародна слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу літака Boeing 777 компанії "Малайзійські авіалінії", знайшла докази про причетність російських військових до знищення пасажирського авіалайнера у небі над Донбасом в 2014 році.

Про це заявив голова центрального департаменту кримінальних розслідувань національної поліції Нідерландів Уїлберт Паулсен під час прес-конференції в Гаазі, передає "ГОРДОН".

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"Ми проаналізували всі доступні нам картинки, зображення цих "Буків"... Внаслідок аналізу цих зображень ми виявили цілу низку відмінних ознак. Сукупність цих особливих ознак настільки унікальна, що їх можна розглядати як "відбитки пальців", – наголосив він.

Паулсен зазначив, що розслідування триває. "Над розслідуванням працює кілька сотень людей", – розповів він.

Голова департаменту поліції додав, що паралельно розслідування вела група Bellingcat, багато даних якої підтвердилися слідством JIT.

"Ми просто збираємо факти і перевіряємо їх ще більш ретельно, ніж це було раніше", – підкреслив він.

Раніше слідчі заявили, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines в Донецькій області, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.